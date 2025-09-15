В детской поликлинике № 6 Челябинска завершился ремонт фасада

Ремонт фасада здания Детской городской клинической поликлиники № 6 на улице Машиностроителей, д. 32а в Челябинске провели по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Рабочие провели капитальный ремонт здания, заменив облицовку на современную блочную конструкцию. Часть блоков выкрасили в насыщенные красный и зеленый цвета. Во время ремонтных работ использовались экологические материалы. Уточним, в 2022 году обновили основной корпус поликлиники на улице Новороссийской, 65, а также филиал на улице Барбюса, 71 и лабораторию на улице Машиностроителей, 32а.
«Мы стремимся, чтобы каждый ребенок, приходящий к нам на прием, чувствовал себя комфортно и уверенно с самого момента входа в поликлинику. Новый фасад — это первый шаг к созданию доброжелательной и уютной среды», — сказала исполняющая обязанности главного врача ДГКП № 6 Челябинска Ирина Магафурова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.