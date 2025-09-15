Адвокат Трещев потребовал с Пугачевой 1,5 млрд рублей за восхваление Дудаева

«Сказать, что у иска нет перспектив, — ничего не сказать. В российском законодательстве действительно предусмотрена возможность взыскания компенсации морального вреда (статьи 151 и 1101 ГК РФ). Но есть важные нюансы: надлежащим истцом может быть только лицо, которому причинены нравственные страдания; чтобы заявить иск, нужно доказать, что именно ты испытал моральный вред», — отметил Жорин в беседе с изданием «Страсти».