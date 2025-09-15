Дело карателя Винницкого начали рассматривать в Верховном суде Беларуси в понедельник, 15 сентября 2025 года. Как сообщил Sputnuk.by, уголовное дело в отношении Осипа Винницкого начали рассматривать в Верховном суде Беларуси в 10 утра.
Винницкий родился в 1915 году, умер в 1997-м, его будут судить посмертно по статье 127 Уголовного кодекса Беларуси — «Геноцид».
В годы Великой Отечественной войны Винницкий командовал ротой, которая входила в 118-й полицейский батальон, проводивший во время оккупации БССР карательные операции на территории Минской, Витебской и Гродненской областей.
Как сообщает в свою очередь БелТА, в ходе следственных мероприятий установлено 17 эпизодов преступной деятельности Винницкого, собраны доказательства его виновности в совершении жестоких убийств: заживо было сожжено более 400 жителей Беларуси. Главным образом, это были дети, старики, женщины.
— Обвинение Винницкому выдвинуто не случайно, ведь он являлся одним из наиболее опасных пособников нацистских преступников, который осуществлял наиболее жестокие карательные операции на территории Беларуси, включая расправу над мирными жителями Хатыни, — цитирует БелТА гособвинителя Кирилла Чубковца.
Ранее мы писали о том, что Роман Головченко сказал о прогнозе по инфляции в Беларуси по итогам 2025 года (не исключено, что она будет несколько больше, чем прогнозные 5%).