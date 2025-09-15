Студенты СибГУ посетили авиаотделение и лесопожарную станцию в Красноярске

Для студентов провели лекцию. Во время нее молодым людям рассказали, когда в регионе была основана служба по охране лесов от огня и как зеленые зоны защищают от возгораний в современных реалиях. Также студентам объяснили, какая вместимость может быть у цистерн и с какой скоростью подается вода. Помимо этого, ребятам продемонстрировали спецтехнику и оборудование. Так, ребята попробовали надеть ранцевый лесной огнетушитель и воздуходувку. Кроме того, они примерили десантное снаряжение и парашют.