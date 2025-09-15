Студенты СибГУ посетили авиаотделение и лесопожарную станцию в Красноярске

Учащиеся профильных факультетов Сибирского государственного университета науки и технологий (СибГУ) посетили авиаотделение и лесопожарную станцию в Красноярске с экскурсиями, организованными в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.
Для студентов провели лекцию. Во время нее молодым людям рассказали, когда в регионе была основана служба по охране лесов от огня и как зеленые зоны защищают от возгораний в современных реалиях. Также студентам объяснили, какая вместимость может быть у цистерн и с какой скоростью подается вода. Помимо этого, ребятам продемонстрировали спецтехнику и оборудование. Так, ребята попробовали надеть ранцевый лесной огнетушитель и воздуходувку. Кроме того, они примерили десантное снаряжение и парашют.
«Наше участие в учебном процессе позволяет привлечь молодых специалистов еще на стадии их обучения и качественно подготовить их к работе. Из грамотной молодежи со временем вырастает новая смена летчиков-наблюдателей, парашютистов и десантников-пожарных, сотрудников лесопожарных станций и региональной диспетчерской службы», — сообщил командир авиазвена краевого Лесопожарного центра Алексей Романов.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.