В Саракташской районной больнице Оренбуржья запустили новый томограф

Проходить обследования на нем за день смогут до 40 человек.

Современный компьютерный томограф ввели в эксплуатацию в Саракташской районной больнице в Оренбургской области в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Обследовать на новом компьютерном томографе в день будут до 40 человек. При этом спектр процедур широк. Например, используя томограф, врачи будут исследовать травмы и опухоли пациентов.

При этом помещение, в котором установили новый аппарат, было отремонтировано. Уточним, что ранее в лечебном учреждении ввели в эксплуатацию современный флюорограф.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.