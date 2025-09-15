В Барнауле открылась выставка «Казачество на государевой службе»

Выставка «Казачество на государевой службе» открылась 12 сентября на площадке Алтайского государственного краеведческого музея, сообщили в министерстве культуры края. Билеты на посещение выставки доступны по Пушкинской карте, которая работает по нацпроекту «Семья».
Экспозицию подготовил Государственный исторический музей. Выставка «Казачество на государевой службе» будет действовать до 9 ноября. В ходе ее работы запланированы мастер-классы и лекции. Алтайский край стал 6 регионом в стране, где проходит данная выставка.
Жители могут увидеть более 150 подлинных предметов по истории казачества. Это различное оружие, казачья форма, знаки отличия, уникальные документы. При этом, формируя выставку для края, сотрудники музея учли территориальное расположение региона и его исторические особенности и включили предметы, которые ранее не экспонировались. Например, праздничный наряд уральской казачки впервые покинул стены Государственного исторического музея.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.