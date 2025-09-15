В ТюмГУ сотрудников научат использовать нейросети в работе

Интенсив по работе с искусственным интеллектом для административно-управленческого персонала Тюменского государственного университета (ТюмГУ) стартует 22 сентября, сообщили в учебном заведении. Обучение осуществляется в соответствии с нацпроектом «Молодежь и дети».
Каждый участник программы «ИИ-интенсив» сможет самостоятельно определить траекторию обучения: пройти только базовый модуль или выйти на профессиональный уровень. Обучение пройдет онлайн. Участие для сотрудников ТюмГУ бесплатное.
Интенсив построен по модульному принципу, что позволит людям с разным уровнем подготовки последовательно погрузиться в нейросети. На первой неделе пройдет базовый модуль «Нейросети для управленческой эффективности». Слушатели узнают об этике использования ИИ, освоят навык формулирования промптов, использования нейросетей для обработки текстов и таблиц, создания изображений, а также попробуют создать чат-бот.
Вторая неделя будет посвящена профессиональному модулю «Нейросети для управления проектами». Участники смогут применять ИИ для управления проектами: прогнозировать и моделировать риски, работать с неполными данными, использовать нейросети в различных ситуациях в ходе реализации проектов. На третьей неделе состоится экспертный модуль. Слушателей ждут два вебинара с экспертом курса Альбертом Бранд. Он проведет разбор кейсов и вопросов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.