В Златоусте Челябинской области благоустроили сквер

На общественном пространстве, расположенном между улицами Дворцовой и Тургенева, специалисты уложили тротуарную плитку, установили скамейки и фонари, а также смонтировали металлические навесы для уличных качелей. Помимо прочего, были обустроены прогулочные дорожки вокруг сквера и восемь лестниц, в том числе пандусы для лиц с ограниченными возможностями передвижения и молодых родителей с колясками. В будущем хотят установить скульптуру, изображающую ладони, которые держат живую яблоню.