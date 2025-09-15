В Златоусте Челябинской области благоустроили сквер

Сквер имени скульптора Владимира Жарикова благоустроили в городе Златоусте Челябинской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в администрации городского округа.
На общественном пространстве, расположенном между улицами Дворцовой и Тургенева, специалисты уложили тротуарную плитку, установили скамейки и фонари, а также смонтировали металлические навесы для уличных качелей. Помимо прочего, были обустроены прогулочные дорожки вокруг сквера и восемь лестниц, в том числе пандусы для лиц с ограниченными возможностями передвижения и молодых родителей с колясками. В будущем хотят установить скульптуру, изображающую ладони, которые держат живую яблоню.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.