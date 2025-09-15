В Перми предпринимателей обучат правилам пожарной безопасности

Для участия в программе необходимо собрать пакет документов. Он состоит из заявления, направления сотрудника на обучение, копий паспорта гражданина РФ и СНИЛСа, диплома об образовании и согласии на обработку персональных данных. Все это необходимо предоставить очно или через доверенное лицо в центр «Мой бизнес» по адресу: г. Пермь ул. Ленина д. 68. Также можно отправить сканы документов на электронную почту: mb@frp59 ru. Обучение бесплатное. По его итогам участникам вручат дипломы.