В Перми предпринимателей обучат правилам пожарной безопасности

Дополнительная программа профессиональной переподготовки для предпринимателей «Специалист по пожарной профилактике» начнется в Перми 24 сентября. Ее подготовил центр «Мой бизнес» в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в администрации Соликамского городского округа.
На занятии предпринимателям расскажут в том числе о классификации пожаров, требованиях к обеспечению такого вида безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов. Курсы пройдут в смешанном формате с 24 сентября по 30 октября.
Для участия в программе необходимо собрать пакет документов. Он состоит из заявления, направления сотрудника на обучение, копий паспорта гражданина РФ и СНИЛСа, диплома об образовании и согласии на обработку персональных данных. Все это необходимо предоставить очно или через доверенное лицо в центр «Мой бизнес» по адресу: г. Пермь ул. Ленина д. 68. Также можно отправить сканы документов на электронную почту: mb@frp59 ru. Обучение бесплатное. По его итогам участникам вручат дипломы.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.