В селе Енгалышево Башкирии открылся ФАП

Фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Енгалышево Чишминского района Башкирии по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.
Уточним, раньше медпункт располагался в приспособленном здании и делил пространство с почтовым отделением. Теперь медучреждение занимает отдельное современное, специально оборудованное здание. Для пациентов подготовили процедурный кабинет, смотровую, гардеробную и хозяйственный блок. Для ФАПа закупили современное оборудование.
Новое учреждение будет обслуживать около 400 жителей сразу трех населенных пунктов: самого села Енгалышево, а также деревень Лентовка и Борискино. Это уже третий пункт, открытый в районе в этом году — ранее такие же здания появились в Бикеево и Балагушево.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.