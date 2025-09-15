Ричмонд
В селе Енгалышево Башкирии открылся ФАП

Учреждение будет обслуживать около 400 жителей сразу трех населенных пунктов.

Источник: Национальные проекты России

Фельдшерско-акушерский пункт открылся в селе Енгалышево Чишминского района Башкирии по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в районной администрации.

Уточним, раньше медпункт располагался в приспособленном здании и делил пространство с почтовым отделением. Теперь медучреждение занимает отдельное современное, специально оборудованное здание. Для пациентов подготовили процедурный кабинет, смотровую, гардеробную и хозяйственный блок. Для ФАПа закупили современное оборудование.

Новое учреждение будет обслуживать около 400 жителей сразу трех населенных пунктов: самого села Енгалышево, а также деревень Лентовка и Борискино. Это уже третий пункт, открытый в районе в этом году — ранее такие же здания появились в Бикеево и Балагушево.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.