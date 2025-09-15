В селе Енгалышево Башкирии открылся ФАП

Новое учреждение будет обслуживать около 400 жителей сразу трех населенных пунктов: самого села Енгалышево, а также деревень Лентовка и Борискино. Это уже третий пункт, открытый в районе в этом году — ранее такие же здания появились в Бикеево и Балагушево.