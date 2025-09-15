БЖД пояснила, почему на популярных маршрутах из Минска заменили электрички

В Белорусской железной дороге пояснили, почему на популярных маршрутах из Минска заменили электрички. Как сообщили в официальном телеграм-канале БЖД, причина — проведение плановых ремонтов составов поездов городских линий (ЭПГ) перевозка пассажиров на направлениях Минск — Беларусь — Минск, Минск — Руденск — Минск и Минск — Красное Знамя — Минск. Ремонтные работы начались в понедельник, 15 сентября 2025 года, а перевозки по названным маршрутам теперь осуществляются электропоездами серии ЭР-9.