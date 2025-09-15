Житель Мариуполя будут судить за торговлю оружием в Ростове

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном обороте оружия. Как сообщили в Главном управлении МВД России по региону, материалы направлены в суд.
По данным правоохранительных органов, в апреле 2024 года был установлен житель Мариуполя. Следствием установлено, что он незаконно продал автомат и патроны к нему. Кроме того, по месту его проживания нашли пистолет, боеприпасы к нему и взрывчатое вещество, которые он хранил без разрешения.
Расследование по статьям 222 и 222.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные хранение, перевозка, изготовление оружия и его сбыт) проводили следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. На данный момент дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Приморский районный суд Мариуполя для дальнейшего рассмотрения.
