Житель Мариуполя будут судить за торговлю оружием в Ростове

По данным правоохранительных органов, в апреле 2024 года был установлен житель Мариуполя. Следствием установлено, что он незаконно продал автомат и патроны к нему. Кроме того, по месту его проживания нашли пистолет, боеприпасы к нему и взрывчатое вещество, которые он хранил без разрешения.