Житель Мариуполя будут судить за торговлю оружием в Ростове

Житель Мариуполя хранил в Ростове оружие и взрывчатку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в незаконном обороте оружия. Как сообщили в Главном управлении МВД России по региону, материалы направлены в суд.

По данным правоохранительных органов, в апреле 2024 года был установлен житель Мариуполя. Следствием установлено, что он незаконно продал автомат и патроны к нему. Кроме того, по месту его проживания нашли пистолет, боеприпасы к нему и взрывчатое вещество, которые он хранил без разрешения.

Расследование по статьям 222 и 222.1 Уголовного кодекса РФ (незаконные хранение, перевозка, изготовление оружия и его сбыт) проводили следователи ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области. На данный момент дело с утвержденным обвинительным заключением передано в Приморский районный суд Мариуполя для дальнейшего рассмотрения.

