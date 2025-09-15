Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тагильской школе Курганской области построили площадку ГТО

Там установили каскад турников, рукоходы, силовые тренажеры, гимнастические скамейки и брусья, а также мишень для метания мяча.

Новую мини-арену для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) установили по госпрограмме «Спорт России» на территории Тагильской школы в Курганской области. Об этом сообщили в Каргапольском муниципальном округе.

Площадка оснащена 24 единицами современного оборудования. Среди них — каскад турников, рукоходы, силовые тренажеры, гимнастические скамейки и брусья, мишень для метания мяча. А уложенное на площадке резиновое покрытие обеспечивает безопасность для посетителей.

«С появлением новых спортивных объектов увеличивается число жителей, которые начинают заниматься спортом. Если раньше в небольших селах для этого не хватало даже турника, [то] теперь там появляются полноценные спортивные зоны», — отметил руководитель окружного отдела спорта и молодежи Алексей Плотников.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.