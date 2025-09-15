В Тагильской школе Курганской области построили площадку ГТО

Новую мини-арену для выполнения нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) установили по госпрограмме «Спорт России» на территории Тагильской школы в Курганской области. Об этом сообщили в Каргапольском муниципальном округе.
Площадка оснащена 24 единицами современного оборудования. Среди них — каскад турников, рукоходы, силовые тренажеры, гимнастические скамейки и брусья, мишень для метания мяча. А уложенное на площадке резиновое покрытие обеспечивает безопасность для посетителей.
«С появлением новых спортивных объектов увеличивается число жителей, которые начинают заниматься спортом. Если раньше в небольших селах для этого не хватало даже турника, [то] теперь там появляются полноценные спортивные зоны», — отметил руководитель окружного отдела спорта и молодежи Алексей Плотников.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.