Между Красноярском и Дивногорском начало курсировать скоростное судно

Рейсы продлятся до середины октября. Само судно вмещает 68 пассажиров и развивает скорость до 60 км/ч. Путь до Дивногорска занимает 1 час, обратно — 40 минут. При этом судно совершает по два рейса пять дней в неделю. Уточним, что «ВосходЪ-1» не отправляется в плаванье во вторник и среду. А в 2026 году частоту рейсов планируют увеличить до 5 в день.