Между Красноярском и Дивногорском начало курсировать скоростное судно

Скоростное судно на подводных крыльях «ВосходЪ-1» пустили в плаванье по маршруту Красноярск — Дивногорск — Красноярск. Оно будет перевозить в том числе гостей региона, что отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в краевом агентстве по туризму.
Рейсы продлятся до середины октября. Само судно вмещает 68 пассажиров и развивает скорость до 60 км/ч. Путь до Дивногорска занимает 1 час, обратно — 40 минут. При этом судно совершает по два рейса пять дней в неделю. Уточним, что «ВосходЪ-1» не отправляется в плаванье во вторник и среду. А в 2026 году частоту рейсов планируют увеличить до 5 в день.
«Для жителей и гостей края это не только удобный и современный способ путешествия, но и яркое впечатление, возможность в ходе речной прогулки оценить всю мощь и технологическую красоту Красноярской ГЭС, а также насладиться красотами Енисея и Дивных гор», — рассказала руководитель агентства по туризму Красноярского края Елена Недбайло.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.