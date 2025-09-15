«Авангард» в Омске одержал тяжелую победу над минским «Динамо»

«Авангард» еще ответил через две минуты, когда в быстрой атаке за свой фол в пять минут в первом периоде реабилитировался Игорь Мартынов, пасовали ему Блажиевский и Фьоре. Но и этого было недостаточно для победы. Не получилось удержать и счет 4:3. Дубль сделал Лимож — и вот уже 4:4.