«Авангард» в Омске одержал тяжелую победу над минским «Динамо»

В понедельник, 15 сентября, омские хоккеисты сыграли дома в матче чемпионата КХЛ против минского «Динамо» и победили 3:1. Голы у него забили Дамир Шарипзянов, Эндрю Потуральски и Наиль Якупов.
В первом периоде наконец хозяева прервали тенденцию этого сезона: первыми забили, и причем достаточно быстро. На третьей минуте прошла комбинация, когда во втором звене форвард давал первый пас, еще один пас делал защитник, а забивал тоже защитник: Окулов — Блажиевский — Шарипзянов. 1:0.
Оставалось две минуты до перерыва, когда гости в большинстве «5 на 3» сравняли цифры на табло. С добивания гол создал Сэм Энэс, пасовали ему Пинчук и Галиев (кстати, бывший «ястреб»).
Во втором отрезке оставшееся большинство гостей в 20 секунд быстро закончилось, в нем они уже не забили. А далее на 23-й минуте игры в.
атаке от правого борта и благодаря добиванию забил Потуральски, а пасовали ему Якупов и Волков.
Ну и на 35-й броском по центру забил в большинстве уже сам Якупов, а его ассистентами выступили Фьоре и Лажуа. На этом уже счет в периоде не изменился.
В третьем периоде гости однако гнули свою линию и показали, что сдаваться не собираются. Сначала 3:2 на 46-й минуте — Александр Лимож с «пятачка» завершил комбинацию от Хэмилтона и Мелоша. А уже через 15 секунд (!!!) — 3:3, когда забил Егор Новиков.
«Авангард» еще ответил через две минуты, когда в быстрой атаке за свой фол в пять минут в первом периоде реабилитировался Игорь Мартынов, пасовали ему Блажиевский и Фьоре. Но и этого было недостаточно для победы. Не получилось удержать и счет 4:3. Дубль сделал Лимож — и вот уже 4:4.
В итоге в основное время омичи победы так и не добились. В овертайме не реализовали большинство, перешедшее сюда из третьего периода, а в равных составах немало раз имели шансы забить, но и тут до гола не дошло.
Дело перешло в буллиты. Там первый бросок соперника наш голкипер Никита Серебряков отразил. А далее Окулов забил при исполнении своей попытки. Все подробно пересказывать далее не будем, но итог таков: победнй буллит на счету нашего Николая Прохоркина. 5:4, еще один матч-триллер.
В следующей игре «Авангард» завершит домашнюю серию, встретившись с «Салаватом Юлаевым».
