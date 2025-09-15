В Молдове импорт, практически, вытеснил местные товары: Даже официальная статистика подтверждает — экспорт только за год сократился еще на 10 процентов, Европе наша продукция не нужна

Аналитик Думитру Барбалат заявил, что за январь-август 2025 года доля налога на доходы от предпринимательской деятельности снизилась до 46,8% против 50,7% в 2024 году, что указывает на падение внутреннего производства и рост зависимости от импорта.
Экспорт молдавских товаров также сократился: в январе-июне 2025 года он составил $1,226 млрд, что на 9,8% меньше, чем годом ранее.
По словам экономиста, молдавские товары все активнее замещаются продукцией из ЕС: импорт из Европы вырос на 31,7% в первой половине 2025 года, тогда как доля импорта из других стран значительно снизилась.
