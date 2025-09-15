В Бузулуке прошел III этап Кубка Оренбургской области по боксу

«Для бузулучан это настоящий спортивный праздник. Сейчас в школе бокса занимаются более 200 ребят. Это для них отличная возможность показать себя. Стоит отметить, что достижения у наших боксеров достойные. За время работы отделения бокса воспитали 5 мастеров спорта и 30 кандидатов в мастера спорта. Мы рады приветствовать всех спортсменов. Желаю всем успехов, силы духа и воли к победе», — сказал заместитель главы Бузулука по социальной политике Николай Севрюков.