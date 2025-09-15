В Бузулуке прошел III этап Кубка Оренбургской области по боксу

Третий этап VII Кубка Оренбургской области по боксу прошел в Бузулуке 12 и 13 сентября в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в управлении по информационной политике администрации города.
В соревнованиях участвовали юноши в возрасте 15−16 лет, в том числе воспитанники бузулукской школы бокса. За звание лучшей сборной региона боролись 4 команды. Победу одержал коллектив «Запад», второе место у «Центра», третье — у «Востока». Финальный этап кубка пройдет в ноябре в Оренбурге.
«Для бузулучан это настоящий спортивный праздник. Сейчас в школе бокса занимаются более 200 ребят. Это для них отличная возможность показать себя. Стоит отметить, что достижения у наших боксеров достойные. За время работы отделения бокса воспитали 5 мастеров спорта и 30 кандидатов в мастера спорта. Мы рады приветствовать всех спортсменов. Желаю всем успехов, силы духа и воли к победе», — сказал заместитель главы Бузулука по социальной политике Николай Севрюков.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.