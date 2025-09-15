Ричмонд
В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, угрожавший ножом подростку

Житель Ростовской области избил подростка, угрожая ножом.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего жителя Родионово-Несветайского района. Обвиняемый предстанет перед судом за нападение на несовершеннолетнего с применением оружия. О завершении следствия сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Как установили следователи, инцидент произошел в июле текущего года в хуторе Выдел. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения вблизи детской площадки, начал угрожать 16-летнему юноше, ранее ему не знакомому. Поводом для конфликта стало незначительное несогласие с действиями подростка.

В присутствии других несовершеннолетних обвиняемый достал нож и направил его в сторону живота подростка, открыто угрожая ему расправой. После этого злоумышленник избил потерпевшего, нанеся ему удары руками и ногами по шее и ногам. Чтобы избежать дальнейшего насилия, подросток был вынужден бежать и искать укрытие в одном из ближайших домов.

Находясь под стражей, куда он был заключен по решению суда, фигурант дела не признал свою вину. Однако следствие собрало доказательства, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было передано в суд для рассмотрения по существу.

