В Ростовской области перед судом предстанет мужчина, угрожавший ножом подростку

В присутствии других несовершеннолетних обвиняемый достал нож и направил его в сторону живота подростка, открыто угрожая ему расправой. После этого злоумышленник избил потерпевшего, нанеся ему удары руками и ногами по шее и ногам. Чтобы избежать дальнейшего насилия, подросток был вынужден бежать и искать укрытие в одном из ближайших домов.