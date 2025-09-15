Замеры загрязняющих выбросов от автомобилей проведут в Беларуси в Неделю мобильности

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Неделю мобильности в Минске и областных центрах Беларуси будут проводиться замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от автомобилей, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника Белгидромета Александр Трусов.
Белгидромет проводит мониторинг состояния атмосферного воздуха на 85 пунктах наблюдений по всей территории страны. В Минске показатели анализируются в 12 пунктах наблюдений, из них пять автоматических. Будет оценена эффективность проводимых мероприятий Недели мобильности.
«По опыту прошлых лет отмечаем, что не только в Минске, но и в других городах происходит снижение выбросов основных загрязняющих веществ. Каждый гражданин может принять участие в акции и внести свой вклад в охрану окружающей среды. Призываем использовать общественный транспорт, а также средства персональной мобильности», — рассказал Александр Трусов.
Заместитель начальника ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области окружающей среды» Светлана Костян пояснила, что основной показатель, по которому проводятся замеры от мобильных источников, — оксид углерода, углеводороды и дымность. Периодичность контроля определяется законодательно. Если у юрлица более 100 автотранспортных средств на балансе, его контролируют ежегодно, если до 100 — раз в три года, менее 50 — раз в пять лет.
«С каждым годом растет количество субъектов хозяйствования, которые попадают на контроль. В 2021 году эта цифра была порядка 400, в 2024 — уже 460. В этот период проверяется от 3,5 тыс. до 6 тыс. транспортных средств юридических лиц. Количество превышений составляет от 70 до 90 машин. По регионам наибольшее количество превышений выявляется в Могилевской и Гомельской областях», — рассказала Светлана Костян. -0-
Фото Кристины Аксёновой.