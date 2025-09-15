Замеры загрязняющих выбросов от автомобилей проведут в Беларуси в Неделю мобильности

Заместитель начальника ГУ «Республиканский центр аналитического контроля в области окружающей среды» Светлана Костян пояснила, что основной показатель, по которому проводятся замеры от мобильных источников, — оксид углерода, углеводороды и дымность. Периодичность контроля определяется законодательно. Если у юрлица более 100 автотранспортных средств на балансе, его контролируют ежегодно, если до 100 — раз в три года, менее 50 — раз в пять лет.