Беларусбанк передал ключи от 12 медицинских автомобилей учреждениям здравоохранения

Виктор Ананич обратил внимание на то, что социальная ответственность для коллектива Беларусбанка — философия и образ жизни. «У нас всего восемь социальных проектов. Те, что связаны с поддержкой и помощью для медицины, имеют особое значение. За несколько лет мы передали в помощь медицинским работникам для качественного и своевременного обслуживания населения страны 28 медицинских автомобилей. Несколько из них — реанимобили, которые позволяют оказывать скорую помощь прямо на ходу. Мы делаем очень хорошее и доброе дело для того, чтобы облегчить работу медицинских учреждений в населенных пунктах. Ведь не все живут в больших городах», — добавил он.