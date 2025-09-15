Беларусбанк передал ключи от 12 медицинских автомобилей учреждениям здравоохранения

Забота о здоровье людей стала центром нового проекта Беларусбанка. Банк вместе с Минздравом передал регионам 12 медицинских автомобилей. Они поступят в распоряжение больниц разных областей страны. Автомобили изготовлены на современном заводе «МАЗ-Купава». Благодаря этому врачи получат дополнительные возможности для оказания помощи. Событие приурочено ко Дню народного единства, и это придало ему особую символику. Церемония собрала представителей власти, бизнеса и медицины, а Беларусбанк подтвердил статус надежного социального партнера государства и общества.
Социальная ответственность для коллектива Беларусбанка — философия и образ жизни.
Соглашение между Беларусбанком и Министерством здравоохранения Беларуси о запуске нового благотворительного проекта «Доступная медпомощь с Беларусбанком» подписано 11 января 2025 года. Проект — яркое свидетельство того, как объединившись, можно сделать жизнь граждан лучше. А также выполнить один из важных посылов главы государства: делать медицинскую помощь доступной и качественной.
По словам члена Совета Республики Национального собрания Беларуси, председателя правления Беларусбанка Виктора Ананича, идея проекта родилась после посещения им городского поселка Елизово. «В январе ко мне обратились жители городского поселка Елизово. Там есть ФАП, который обслуживает 16 деревень. Автомобиля для оказания скорой медицинской помощи не было. Так было принято решение о создании восьмого проекта помощи медработникам в малых населенных пунктах. Уверен, что это хорошее дело и мы будем продолжать такую работу», — рассказал он.
Виктор Ананич обратил внимание на то, что социальная ответственность для коллектива Беларусбанка — философия и образ жизни. «У нас всего восемь социальных проектов. Те, что связаны с поддержкой и помощью для медицины, имеют особое значение. За несколько лет мы передали в помощь медицинским работникам для качественного и своевременного обслуживания населения страны 28 медицинских автомобилей. Несколько из них — реанимобили, которые позволяют оказывать скорую помощь прямо на ходу. Мы делаем очень хорошее и доброе дело для того, чтобы облегчить работу медицинских учреждений в населенных пунктах. Ведь не все живут в больших городах», — добавил он.
Председатель правления Беларусбанка отметил, что с Министерством здравоохранения они договорились о том, что ежегодно будут выделяться и доставляться в различные регионы страны по два таких автомобиля.
Министр здравоохранения Александр Ходжаев подчеркнул, что это совместных проект социальной сферы и финансового сектора страны. «Не все так просто с точки зрения создания такого продукта. Работы, которые касались качества и насыщения, проводились не за один месяц. Мы и дальше будем развивать взаимодействие с финансовыми организациями. Убежден, что система здравоохранения, понимая потребность этих автомобилей в малых населенных пунктах, в самые короткие сроки сможет внести значительный вклад, чтобы они смогли появиться во всех районах нашей страны. Чтобы они помогали наших врачам, фельдшерам оказывать необходимую помощь жителям сельской местности», — поделился планами он.
Врачам будет удобно работать, а пациент будет чувствовать себя комфортно.
В Брестской области автомобили переданы в Ганцевичскую центральную районную больницу и Кобринскую центральную районную больницу, в Витебской — в Верхнедвинскую центральную районную больницу и в Шумилинскую центральную районную больницу. Автомобили получили Жлобинская центральная районная больница и Лельчицкая центральная районная больница Гомельской области, а также Берестовицкая центральная районная больница и Мостовская центральная районная больница Гродненской области. В Минской области автомобили отправились в Любанскую и Марьиногорскую ЦРБ, в Могилевской — в Бобруйскую городскую поликлинику № 2 и Осиповичскую центральную районную больницу.
Генеральный директор ООО «Завод автомобильных прицепов и кузовов “МАЗ-Купава” Виталий Якубов рассказал, что техническое задание на автомобиль переделывалось несколько раз. “Надеюсь, что наконец-то попали в то, что действительно нужно медикам. Врачам будет удобно там работать, а пациент будет чувствовать себя комфортно. Это было нашей основной задачей”, — сказал он.
Виталий Якубов отметил, что завод производит медицинскую технику на протяжении нескольких лет. «Когда возникла просьба изготовить маленькую машину, которая бы перевозила пациента, мы не смогли остаться в стороне. Каталки разработало предприятие РУП “Медтехноцентр” Министерства здравоохранения. Это полностью белорусский продукт. Мы сделали хорошую машину, которая пойдет дальше в производство. До конца года произведем еще 32 автомобиля, которые отправятся в регионы нашей страны», — поделился планами он.
Заместитель председателя Мостовского районного исполнительного комитета Марина Давыдик добавила, что социальный проект «Доступная медпомощь с Беларусбанком» не просто возможность пополнить центральным больницам парк автомобилей. «Он играет особую роль в обеспечении доступности медицинских услуг людям. В этом есть еще и определенный момент гордости, ведь это наш белорусский автомобиль. Проект содержит в себе еще и идеологическую повестку. У белорусов в крови быть милосердными, соучаствовать и сопереживать. Это традиция», — с гордостью сказала она.
Главный врач Лельчицкой центральной районной больницы Гомельской области Александр Русак рассказал, что автомобиль планируют передать Милошевичской амбулатории врача общей практики, чтобы жители агрогородка и близлежащих населенных пунктов могли быстро добраться до ЦРБ. «Также это поможет врачам выезжать на ФАПы, чтобы заниматься диспансеризацией, вакцинацией», — поделился планами он.
Главный врач Осиповичской центральной районной больницы Могилевской области Павел Шатило подчеркнул, что автомобиль медицинской помощи — один из важнейших инструментов для реализации государственной политики в сфере здравоохранения. «Именно на них мы доезжаем до каждого жителя, оцениваем состояние здоровье, проводим диспансерное обследование и устанавливаем заболевание», — добавил он.
Беларусбанк поддерживает сферу здравоохранения благодаря еще одному социальному проекту «Вектор доброты». В ходе данного проекта реанимобили и кареты скорой помощи появились в автопарках учреждений здравоохранения Бреста, Пинска, Барановичей, Полоцка, Гродно, Островца, Солигорска, Бобруйска и Могилева. Также было приобретено технологичное оборудование и улучшена материально-техническая база многих больниц и поликлиник. За последние 10 лет банк передал учреждениям здравоохранения страны 28 медицинских автомобилей.
Анастасия КОЗЛОВА,
Фото Сергея ШЕЛЕГА.
Размещение рекламы на БЕЛТА.