Для выпускников вузов и колледжей Верхневолжья провели ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий «Построй свою карьеру!», предназначенная для выпускников и учащихся последних курсов колледжей и вузов Тверской области, прошла в муниципалитетах региона. Содействие подрастающему поколению в трудоустройстве отвечает целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в аппарате правительства Верхневолжья.
Площадками ярмарки стали 11 городов региона. На мероприятии 100 областных компаний представили около 1500 вакансий. Для молодежи также провели консультации по составлению резюме, профориентационное тестирование и круглые столы, посвященные трендам на рынке труда.
«Для нас является приоритетом трудоустройство выпускников учебных заведений на территории Тверской области. Необходимо, чтобы наша молодежь чувствовала себя востребованной и вовлеченной в процессы на родной земле. Чтобы молодые люди хотели заниматься развитием сельского хозяйства, бизнеса, сферы услуг на своих территориях», — отметил губернатор Игорь Руденя.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.