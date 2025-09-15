В Москве пройдет Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+

Восьмой Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+ пройдет с 20 по 28 сентября в Москве на главной аллее ВДНХ в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
Участие в фестивале примут творческие коллективы из России, Китая, Индии, ЮАР, Ирана, ОАЭ, Индонезии и Белоруссии. Во время мероприятия покажут спектакли, проведут концерты и мастер-классы, а также тематические экскурсии.
Особое внимание на фестивале уделят событиям, посвященным 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Завершится мероприятие совместным спектаклем всех стран и гала-концертом «Культура без границ».
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.