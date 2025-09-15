«Салават Юлаев» проиграл 2:4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче КХЛ

Сегодня, 15 сентября, в Екатеринбурге «Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счетом 2:4 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу хозяевам обеспечили Брукс Мэйсек (забросил шайбу в ворота соперников на шестой и 28-й минутах матча), Александр Шаров (13) и Данил Романцев (47). За команду гостей отличился Данил Алалыкин (16 и 58).
«СЮ» после четырех игр с двумя очками занимает десятую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится послезавтра — 17 сентября. Команда схлестнется в Омске с «Авангардом».
