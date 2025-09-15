Американские военные посетили белорусско-российские учения «Запад-2025»

Американские военные посетили учения «Запад-2025», они присутствовали на одном из полигонов, где те проводятся. Как сообщили в телеграм-канале Министерства обороны Беларуси, глава военного ведомства Виктор Хренин дал четкий приках начальнику Департамента международного военного сотрудничества: американским гостям — лучшие места, показать абсолютно все, что их интересует.
Добавим, что за белорусско-российскими учениями наблюдают представители в общей сложности 23 стран, в том числе трое из стран НАТО — США, Турции и Венгрии.
