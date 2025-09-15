Дома культуры в Новороссийске получили современное оборудование

Современным оборудованием в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Семья» оснастили два дома культуры (ДК) в Новороссийске. Об этом сообщили в городской администрации.
В день празднования 187-летия основания Новороссийска ДК «Кубань» и ДК в станице Раевской получили светодиодные экраны и новые театральные кресла. Современное оборудование и мебель позволят повысить качество проводимых в этих учреждениях мероприятий. Техника была подарена компанией «Каспийский трубопроводный консорциум-Р».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.