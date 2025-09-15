В Красноярске открыли отделение Клуба молодых промышленников

Двенадцатое региональное отделение общероссийского Клуба молодых промышленников открыли в Красноярске в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в краевом агентстве развития малого и среднего предпринимательства.
«Открытие отделения Клуба молодых промышленников — важное и нужное событие для края. Сила и гибкость экономики — в динамичном секторе МСП, где рождаются смелые идеи и создаются по-настоящему уникальные производства. Этот клуб станет точкой сборки для нового поколения инженеров, изобретателей и предпринимателей, которые будут писать следующую главу промышленной истории Красноярского края», — отметил министр промышленности и торговли региона Максим Ермаков.
Работа нового отделения клуба будет нацелена на практические результаты. На его базе будет организован обмен опытом между промышленниками. Также участники клуба смогут выстраивать прочные кооперационные связи с крупными предприятиями края и других регионов.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.