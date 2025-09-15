В Красноярске открыли отделение Клуба молодых промышленников

«Открытие отделения Клуба молодых промышленников — важное и нужное событие для края. Сила и гибкость экономики — в динамичном секторе МСП, где рождаются смелые идеи и создаются по-настоящему уникальные производства. Этот клуб станет точкой сборки для нового поколения инженеров, изобретателей и предпринимателей, которые будут писать следующую главу промышленной истории Красноярского края», — отметил министр промышленности и торговли региона Максим Ермаков.