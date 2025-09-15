Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Активистка центра «Здравушка» в Астрахани стала почетным ветераном города

Она была удостоена звания за вклад в развитие города и социальные инициативы.

Активистка социального центра «Здравушка» Таисия Александрова получила звание «Почетный ветеран города Астрахани» в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве социального развития и труда Астраханской области.

Таисия Александрова — ветеран труда и активный участник региональной организации по защите прав пенсионеров. В преддверии Дня города она была удостоена почетного звания за вклад в развитие города и социальные инициативы. Награду вручил глава городского округа Игорь Редькин на торжественной церемонии.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.