Активистка центра «Здравушка» в Астрахани стала почетным ветераном города

Активистка социального центра «Здравушка» Таисия Александрова получила звание «Почетный ветеран города Астрахани» в соответствии с целями национального проекта «Семья». Об этом сообщили в Министерстве социального развития и труда Астраханской области.
Таисия Александрова — ветеран труда и активный участник региональной организации по защите прав пенсионеров. В преддверии Дня города она была удостоена почетного звания за вклад в развитие города и социальные инициативы. Награду вручил глава городского округа Игорь Редькин на торжественной церемонии.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.