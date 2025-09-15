Ричмонд
В деревне Верхняя Ушма в Татарстане открыли фельдшерско-акушерский пункт

Учреждение адаптировано для приема маломобильных граждан.

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) открыли в деревне Верхняя Ушма Республики Татарстан в соответствии с целями нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в Балтасинском районном совете.

Медпункт оснащен современным оборудованием. Учреждение обеспечит жителям первичную медицинскую помощь. ФАП адаптирован для маломобильных граждан и позволит сократить необходимость поездок в отдаленные медучреждения.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.