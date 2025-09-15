Интерактивная площадка «Заславль — жизнь в ЭКОстиле» будет работать на «Дажынках-2025»

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерактивная ЭКО-площадка «Заславль — жизнь в ЭКОстиле» будет работать на празднике «Дажынкi-2025». Об этом БЕЛТА сообщили в ГО «ЖКХ Минской области».
На празднике «Дажынкi-2025» 20 сентября ГО «ЖКХ Минской области» и победитель областного конкурса «Молодой лидер Минщины» Наталья Бандевич представляют уникальную экспозицию, посвященную раздельному сбору отходов.
«На ней можно будет совершить уникальный виртуальный 3D-тур: надеть очки и попасть в мир отходов, проследив их путь от контейнера до новой жизни. Аниматоры и новые ростовые ЭкоЕжики- чистежики добавят действу веселья и интерактива», — сообщили в ГО «ЖКХ Минской области».
В рамках проекта пройдет фотоконкурс «Разделяй — снимай!», а также конкурс для детей «Раскрась наше ЖКХ». Можно будет поучаствовать в викторине, увидеть полезные книги на экологическую тематику и многое другое.
Откроется ЭКО-площадка в Детском парке культуры и отдыха. -0-