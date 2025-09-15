«Астрономическая сумма»: адвокат оценил перспективы иска к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

Бывший следователь прокуратуры, а ныне адвокат Вадим Багатурия прокомментировал иск юриста Александра Трещева к Алле Пугачевой. Трещев потребовал через суд взыскать с певицы 1,5 миллиарда рублей за ее слова о Джохаре Дудаеве. Об этом пишет «Ридус».
— Слова Пугачевой о Дудаеве вызывают оторопь, поскольку глава самопровозглашённой Ичкерии — признанный террорист. Однако с точки зрения права в высказываниях певицы нет оправдания терроризма в чистом виде, а мнение Трещева об оскорблении ветеранов боевых действий выглядит весьма субъективно. Если суд станет рассматривать иск юриста, он обязан назначить лингвистическую экспертизу. Компенсация в 1,5 миллиарда рублей — астрономическая величина. Такая сумма никогда не будет взыскана в России, — пояснил Багатурия.
По его словам, если иск юриста все же будет принят к рассмотрению, суду придется назначить лингвистическую экспертизу. Но практика показывает, что максимальная сумма компенсации морального вреда в подобных делах едва достигает десяти миллионов рублей. Поэтому перспективы у требований Трещева адвокат оценил как «нулевые».
Ранее Пугачева в интервью назвала Джохара Дудаева «порядочным человеком» и извинилась перед его вдовой, что не смогла спасти «достойного супруга». Трещев посчитал эти слова оскорбительными для ветеранов боевых действий в Чечне и подал иск, заявив, что в случае выигрыша перечислит деньги на благотворительность.