«Астрономическая сумма»: адвокат оценил перспективы иска к Пугачевой на 1,5 миллиарда рублей

— Слова Пугачевой о Дудаеве вызывают оторопь, поскольку глава самопровозглашённой Ичкерии — признанный террорист. Однако с точки зрения права в высказываниях певицы нет оправдания терроризма в чистом виде, а мнение Трещева об оскорблении ветеранов боевых действий выглядит весьма субъективно. Если суд станет рассматривать иск юриста, он обязан назначить лингвистическую экспертизу. Компенсация в 1,5 миллиарда рублей — астрономическая величина. Такая сумма никогда не будет взыскана в России, — пояснил Багатурия.