Пропавшего 32-летнего уфимца не могут отыскать уже три дня

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с минувшей пятницы, 12 сентября он ушел из дома в ТСН Труд и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него плотное телосложение, светло-каштановые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в черную куртку, черную футболку, серые джинсы, серые кеды и черную кепку.