Пропавшего 32-летнего уфимца не могут отыскать уже три дня

Идут поиски пропавшего три дня назад 32-летнего уфимца.

Источник: Комсомольская правда

Уже три дня идут поиски пропавшего 32-летнего уфимца Рустама Латыпова. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно с минувшей пятницы, 12 сентября он ушел из дома в ТСН Труд и до сих пор не вернулся. Приметы пропавшего: его рост — 175 сантиметров, у него плотное телосложение, светло-каштановые волосы и серо-зеленые глаза. Был одет в черную куртку, черную футболку, серые джинсы, серые кеды и черную кепку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

