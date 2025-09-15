Более 2000 школьников Дона приняли участие в фестивале профессий

Двухдневный фестиваль «Топ-регион» завершился 12 сентября в Ростове-на-Дону, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области. Мероприятие прошло в историческом парке «Россия — моя история» в ходе всероссийского профориентационного форума при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».
Событие было направлено на помощь школьникам в профессиональном самоопределении. Участниками стали более 2000 учащихся из разных районов области. В программе — интерактивная экспозиция «РостовПрофГрад», профессиональные пробы, ярмарка учебных мест и проект «Первая профессия». Также 12 сентября прошел «Урок от лидера» с кардиологом Наталией Кобзевой.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.