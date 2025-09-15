Ричмонд
Консульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на визы

Генеральное консульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на получение виз. Подать документы не было возможности из-за технической неполадки. Об этом в понедельник, 15 сентября, сообщили в пресс-службе визового центра BLS.

— Обратите внимание, что запись на подачу документов в визовый центр бесплатна. Визовый центр предлагает дополнительные услуги, которые являются опциональными, — передает официальный сайт центра.

Польша и Чехия хотят ограничить российским дипломатам свободное перемещение по Шенгенской зоне Европейского союза (ЕС). По мнению зарубежных журналистов, российские консульства по всей Европе якобы часто обеспечивают «контрразведывательное прикрытие для диверсантов».

По данным СМИ, европейские столицы также допустили, что в рамках нового пакета они введут дополнительные ограничения на выдачу туристических виз российским гражданам.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в свою очередь предупредила, что ЕС получит соразмерный ответ в случае, если все-таки запретит дипломатам из России свободно передвигаться по территории стран объединения.

