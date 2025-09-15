В Волгограде провели пешеходную экскурсию по городу

Волгоградский туристический информационный центр провел бесплатную экскурсию к 11-летию работы, сообщили в центре развития туризма Волгоградской области. Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство».
В пешеходной экскурсии по историческому центру города приняли участие около 25 человек. Участникам экскурсии представили множество интересных исторических фактов о площади Павших Борцов. Они узнали о вкладе выдающихся архитекторов, которые сформировали современный облик Волгограда, а также о том, как менялся город в разные эпохи.
Во время экскурсии участники посетили мемориальный сквер, могилу трех Героев и величественную гранитную стелу, чтобы почтить память защитников Сталинграда. Особое внимание привлек Сталинградский тополь, который стал живым символом героической битвы на Волге. Гости также узнали о значении площади Павших Борцов для современного городского пространства и связанных с ней традициях.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.