«Компенсирует, когда станет олигархом»: Татьяна Буланова призналась, что содержала своего молодого мужа

«Был момент, когда у него совсем ничего не было, мы жили на деньги, которые я зарабатывала. Ничего страшного. Я ему говорила: “Валера, когда станешь олигархом, все компенсируешь”, — рассказала Буланова в интервью Ксении Собчак.
56-летняя Буланова и 37-летний Руднев сыграли свадьбу в 2023 году. До этого у певицы было ещё два брака — с музыкантом и продюсером Николаем Тагриным и футболистом Владиславом Радимовым.
Напомним, что популярность Татьяны Булановой в этом году решила взлететь до небывалых высот. Вместе со спросом вырос и ценник на выступления — теперь за 40 минут песен придётся отдать 2 млн рублей и 35 тысяч суточных. Помимо этого заказчик должен выполнить технический и бытовой райдер.