В РУДН создали прогнозирующую проседания грунтов в сухих регионах модель

Проседание грунта — медленное или внезапное опускание земной поверхности, которое представляет серьезную угрозу для инфраструктуры, сельского хозяйства и водных ресурсов. В засушливых регионах эта проблема усугубляется интенсивной эксплуатацией подземных вод для орошения. Традиционные методы прогнозирования зачастую не могут уловить сложное взаимодействие природных и антропогенных факторов, что приводит к неточным картам рисков и неэффективным мерам по предотвращению ущерба.