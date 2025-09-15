«Широкий диапазон» Юрия Трифонова: в этом году отмечается 100-летие писателя

Среди «выступлений на прениях» по поводу идейных просчетов коллег-литераторов обратила на себя внимание «прямая речь» Валентина Катаева, обвиняющего Зощенко во всех смертных грехах: «Мы чувствовали что в нашем литературном доме не все в порядке, но не могли понять главного, основного. Центральный комитет партии помог нам ухватить решающее звено о нашей работе — вопрос об идейности, политической направленности в нашей работе. Конечно, нам нужна и критика, и сатира, но у Зощенко сатира превратилась в злопыхательство, клевету на нашу действительность. Как могло получиться, что мы проморгали эти явления? Почему это произошло? Потому зачастую, что мы не хотели ссориться с товарищами». От этой цитаты холодок пробежал по спине, тем более что через полгода в «Комсомольце» вышла заметка об экранизации повести Катаева «Сын полка», и почти сразу писатель стал кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР по Щербаковскому избирательному округу. Понятно, что он был живым классиком, учитывались фронтовые заслуги, но сложилось впечатление, что с Катаевым щедро расплатились за участие в уничтожении Михаила Зощенко. Однако Сергей Шаргунов, главный исследователь жизни и творчества Валентина Петровича, напомнил автору этой заметки, что Катаев и Зощенко дружили, после публикации об «идейности» Катаев на коленях просил прощения у Михаила Михайловича.