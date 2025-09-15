Братья мужчины насиловали его жену под предлогом лечения от болезни в Индии

Как отмечает издание, жуткие события разворачивались в городе Дабре, расположенном в штате Мадхья-Прадеш. Там двое братьев мужчины по ночам залезали в дом, добирались до его супруги и насиловали ее. Все происходило в момент, когда сам глава семейства отсутствовал из-за болезни. Преступления продолжались с января по май.