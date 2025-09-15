Братья мужчины насиловали его жену под предлогом лечения от болезни в Индии

В Индии два брата мужчины на протяжении долгого времени насиловали его супругу под предлогом ритуала, способного якобы излечить от заболевания. Об этом пишет газета The Times of India.
Как отмечает издание, жуткие события разворачивались в городе Дабре, расположенном в штате Мадхья-Прадеш. Там двое братьев мужчины по ночам залезали в дом, добирались до его супруги и насиловали ее. Все происходило в момент, когда сам глава семейства отсутствовал из-за болезни. Преступления продолжались с января по май.
Причем изнасилованиями все не ограничивалось. Нападавшие также угрожали женщине сделать что-то с ее ребенком. А заодно уверяли, что подобное, мол, помогут ее супругу излечиться. Однако она не поверила.
Поэтому вскоре женщина рассказала все возлюбленному. Но вместо поддержки он заявил, что супруга врет. Поэтому избил и выгнал из дома. Теперь по факту произошедшего ведется расследования. Заведены уголовные дела об изнасиловании и запугивании.
