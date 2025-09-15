«Обманывает участников СВО»: Бастрыкин потребовал доклад о проверке адвоката из Башкирии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту возможного мошенничества в отношении участников специальной военной операции из Башкирии. Поводом стало обращение многодетного отца, участника СВО, который утверждает, что стал жертвой адвоката-мошенника.
— Сообщается, что он систематически обманывает участников СВО, которые обращаются к нему за юридической помощью, — рассказали в информационном центре СКР.
В настоящее время проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество». Бастрыкин поручил главе Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому представить детальный доклад о предварительных результатах.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.