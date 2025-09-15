Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Обманывает участников СВО»: Бастрыкин потребовал доклад о проверке адвоката из Башкирии

Бастрыкин поручил доложить о жалобах на обман участников СВО из Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту возможного мошенничества в отношении участников специальной военной операции из Башкирии. Поводом стало обращение многодетного отца, участника СВО, который утверждает, что стал жертвой адвоката-мошенника.

— Сообщается, что он систематически обманывает участников СВО, которые обращаются к нему за юридической помощью, — рассказали в информационном центре СКР.

В настоящее время проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного уголовной статьей «Мошенничество». Бастрыкин поручил главе Следкома Башкирии Владимиру Архангельскому представить детальный доклад о предварительных результатах.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.