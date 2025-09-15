Ричмонд
«Это настолько непрофессионально»: Буланова ответила на выпад Пугачёвой в сторону своих танцоров

Певица Татьяна Буланова ответила на слова Аллы Пугачёвой о своей танцевальной группе. Комментарий по поводу замечаний бывшей Примадонны артистка предоставила изданию «СтарХит».

Источник: Life.ru

Недавнее интервью Пугачёвой стало первым после её отъезда из России в 2022 году, где она в частности высказалась о выступлениях своей коллеги. Беглая звезда выразила мнение о непрофессиональном, но оригинальном стиле танцоров, отметив эту особенность как уникальную фишку шоу, и призвала не расставаться с коллективом по принципу «своих не бросаем».

«Таня, не убирай этих танцоров. Это настолько оригинально, настолько неожиданно, непрофессионально, но это как будто вышли из зала люди и тебе подтанцовывают. В этом есть такая фишка. Она не выбрасывает этих людей, понимаешь? Потому что они с ней были все вместе. Своих не бросаем», — сказала Пугачёва.

Буланова подтвердила, что ознакомилась с содержанием интервью, но не придала ему существенного значения. Певица подчеркнула, что никогда не рассматривала возможность роспуска своего танцевального коллектива, состоящего из трёх артистов. Особенно учитывая то, что у исполнительницы напряжённый график выступлений, распланированный на год вперёд. Она добавила, что полностью поглощена профессиональной деятельностью и предпочитает сосредотачиваться на работе, а не на обсуждении чужих высказываний.

Ранее основатель и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал, что в прошлом у него был острый конфликт с Аллой Пугачёвой, чей театр положил глаз на название коллектива и хотел забрать себе. По его словам, дело дошло аж до бандитских стрелок.