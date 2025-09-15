Врач назвала питание, которое помогает справиться с токсикозом на ранних сроках

Первые недели беременности часто превращаются в настоящий вызов для будущей мамы. Тошнота, рвота, повышенная чувствительность к запахам и слабость — обычные симптомы токсикоза, которые могут мешать питаться полноценно. Врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Гюнай Салаева назвала, чем питаться в этот период. Об этом пишет aif.ru.