Врач назвала питание, которое помогает справиться с токсикозом на ранних сроках

Первые недели беременности часто превращаются в настоящий вызов для будущей мамы. Тошнота, рвота, повышенная чувствительность к запахам и слабость — обычные симптомы токсикоза, которые могут мешать питаться полноценно. Врач-репродуктолог и акушер-гинеколог Гюнай Салаева назвала, чем питаться в этот период. Об этом пишет aif.ru.
— Основные причины токсикоза связаны с гормональной перестройкой организма. В первую очередь, это резкий рост уровня хорионического гонадотропина (ХГЧ), который и вызывает тошноту и рвоту. Также важную роль играют изменения в работе центральной нервной системы и пищеварительного тракта, — объяснила медик.
Особенно важны фолиевая кислота, железо, йод, омега-3, витамин D и белок. Они участвуют в формировании органов и систем ребенка, поддерживают кроветворение и работу щитовидной железы, укрепляют кости и помогают развиваться нервной системе. Эти вещества можно получать из зелени, бобовых, рыбы, мяса, морепродуктов, яиц, орехов и цитрусовых.
Кроме правильного питания, будущей маме стоит следить за режимом дня, пить достаточно воды, избегать стрессов, резких запахов и тяжелой еды, делать прогулки на свежем воздухе. В случае сильного токсикоза с частой рвотой и потерей веса важно обратиться к врачу для дополнительной помощи и обследования.