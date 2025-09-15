Ричмонд
В ДТП погиб канадский хоккеист

В ДТП погиб 25-летний нападающий клуба «Аллен Американс» Орка Вайсблатт, сообщает сайт североамериканской Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).

Трагедия произошла в минувшие выходные, подробности не приводятся.

Известно, что в текущее межсезонье Вайсблатт подписал контракт с «Алленом». «Мы все убиты горем, — сказал главный тренер “Американс” Стив Мартинсон. — Вайсблатт с нетерпением ждал следующего шага в хоккейной карьере». По словам тренера, хоккеист был не просто техничным игроком, а был способен «менять ход игры».

В Западной хоккейной лиге (WHL) Вайсблатт за «Калгари Хитмен» в 138 играх набрал 104 очка (27 голов и 77 передач).

