В ДТП погиб канадский хоккеист

В ДТП погиб 25-летний нападающий клуба «Аллен Американс» Орка Вайсблатт, сообщает сайт североамериканской Хоккейной лиги Восточного побережья (ECHL).
Трагедия произошла в минувшие выходные, подробности не приводятся.
Известно, что в текущее межсезонье Вайсблатт подписал контракт с «Алленом». «Мы все убиты горем, — сказал главный тренер “Американс” Стив Мартинсон. — Вайсблатт с нетерпением ждал следующего шага в хоккейной карьере». По словам тренера, хоккеист был не просто техничным игроком, а был способен «менять ход игры».
В Западной хоккейной лиге (WHL) Вайсблатт за «Калгари Хитмен» в 138 играх набрал 104 очка (27 голов и 77 передач).
