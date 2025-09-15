Стоимость золота достигла очередного исторического максимума

Стоимость золота в понедельник, 15 сентября, составила 3722 долларов за тройскую унцию — это новый исторический максимум цены за драгоценный металл. Так, стоимость контракта на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличилась на 1,05 процента до 3722,2 доллара за тройскую унцию.
Директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России Алексей Зубец заявил, что в ближайшей перспективе золото будет дорожать как в рублях, так и в долларах.
Между тем рост цен также показал бензин АИ-95. Стоимость горючего на Петербургской бирже по итогам торгов 20 августа вновь достигла исторического рекорда, превысив 82 тысячи рублей за тонну. Кроме того, согласно данным торгов, марка АИ-92 на тот момент уже третий день подряд обновляла свой ценовой максимум.
Изменения показывает и курс валют. После решения совета директоров Центрального банка России о снижении ключевой ставки с 18 до 17 процентов рубль стал укрепляться по отношению к доллару — котировки американской валюты потеряли 1,08 процента.