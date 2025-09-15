Стоимость золота достигла очередного исторического максимума

Между тем рост цен также показал бензин АИ-95. Стоимость горючего на Петербургской бирже по итогам торгов 20 августа вновь достигла исторического рекорда, превысив 82 тысячи рублей за тонну. Кроме того, согласно данным торгов, марка АИ-92 на тот момент уже третий день подряд обновляла свой ценовой максимум.