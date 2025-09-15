Ричмонд
+25°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбежавший с Украины футболист Роспутько вошел в основной состав «Чайки»

Александр Роспутько завершил адаптацию в ростовском клубе «Чайка».

Источник: Аргументы и факты

Сбежавший с Украины 21-летний футболист Александр Роспутько завершил адаптацию в ростовском клубе «Чайка» и присоединился к его основной тренировочной группе, пишет ТАСС.

«Роспутько уже присоединился к основной группе, он уже основной участник команды», — рассказали агентству в клубе.

Осенью 2023 года Александр Роспутько не вернулся на Украину из Бельгии, где ФК «Шахтер», за который он выступал, встречался с ФК «Антверпен» в рамках юношеской Лиги УЕФА. Как сообщалось, в бельгийском аэропорту нашли только аккуратно сложенную форму спортсмена. Он перестал отвечать на звонки и удалил все записи в соцсетях.

Ранее стало известно, что Александр Роспутько получил российское гражданство.