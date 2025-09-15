Сбежавший с Украины футболист Роспутько вошел в основной состав «Чайки»

Осенью 2023 года Александр Роспутько не вернулся на Украину из Бельгии, где ФК «Шахтер», за который он выступал, встречался с ФК «Антверпен» в рамках юношеской Лиги УЕФА. Как сообщалось, в бельгийском аэропорту нашли только аккуратно сложенную форму спортсмена. Он перестал отвечать на звонки и удалил все записи в соцсетях.