В МЧС опровергли информацию о ландшафтном пожаре на Северном кладбище в Ростове

Информация о ландшафтном пожаре непосредственно на территории Северного кладбища в Ростове-на-Дону не соответствует действительности. Данное опровержение распространило главное управление МЧС России по Ростовской области.
По сообщению ведомства, возгорание сухой растительности было зафиксировано в 15:30 на улице Сосновой в микрорайоне Суворовском. Огонь распространялся на открытой территории, однако на площадь кладбища не перекинулся.
Для ликвидации возгорания к месту вызова были оперативно направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Всего в операции было задействовано 26 человек и 8 единиц специализированной техники, в том числе 16 сотрудников МЧС России и четыре пожарных автомобиля.
Спустя 45 минут, к 16:15, распространение огня было остановлено. Площадь возгорания, которую удалось локализовать, составила 2000 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано к 16:25. Полностью пожарные справились с возгоранием к 19:40.
Подпишись на нас в Telegram.