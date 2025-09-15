Ричмонд
В МЧС опровергли информацию о ландшафтном пожаре на Северном кладбище в Ростове

В Ростове потушили ландшафтный пожар рядом с Северным кладбищем.

Источник: Комсомольская правда

Информация о ландшафтном пожаре непосредственно на территории Северного кладбища в Ростове-на-Дону не соответствует действительности. Данное опровержение распространило главное управление МЧС России по Ростовской области.

По сообщению ведомства, возгорание сухой растительности было зафиксировано в 15:30 на улице Сосновой в микрорайоне Суворовском. Огонь распространялся на открытой территории, однако на площадь кладбища не перекинулся.

Для ликвидации возгорания к месту вызова были оперативно направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Всего в операции было задействовано 26 человек и 8 единиц специализированной техники, в том числе 16 сотрудников МЧС России и четыре пожарных автомобиля.

Спустя 45 минут, к 16:15, распространение огня было остановлено. Площадь возгорания, которую удалось локализовать, составила 2000 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано к 16:25. Полностью пожарные справились с возгоранием к 19:40.

