В МЧС опровергли информацию о ландшафтном пожаре на Северном кладбище в Ростове

Для ликвидации возгорания к месту вызова были оперативно направлены силы и средства пожарно-спасательных подразделений. Всего в операции было задействовано 26 человек и 8 единиц специализированной техники, в том числе 16 сотрудников МЧС России и четыре пожарных автомобиля.