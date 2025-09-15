Прославленный российский борец Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира

Российский борец вольного стиля, олимпийский чемпион Заур Угуев выиграл первую золотую медаль для отечественной сборной на чемпионате мира по спортивной борьбе, который проходит в хорватском Загребе. И стал трехкратным чемпионом мира. Свою победу он посвятил капитану сборной, двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву, который не смог принять участие в турнире из-за отказа властей Хорватии во въездной визе.
На чемпионате мира по спортивной борьбе в Загребе (Хорватия) Заур Угуев, российский борец вольного стиля и олимпийский чемпион, завоевал свою третью золотую медаль. Соревнуясь под флагом Объединенного мира борьбы (ввиду нейтрального статуса российских спортсменов), Угуев одержал победу в финале над иранцем Ахмадом Мохаммадом со счетом 11:2. Это третья золотая медаль Угуева на чемпионатах мира (он также побеждал в 2018 и 2019 годах).
Свою победу российский борец посвятил капитану сборной, двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву, которому не дали въездную визу в Хорватию.
«Прошло шесть лет с тех пор, как я побеждал на чемпионате мира в Казахстане, и сегодня очень счастливый день для меня, — сказал Заур Угуев. — Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить тренерский штаб сборной России, моего личного тренера и всех причастных к этой золотой медали. А посвятить победу я хочу капитану нашей команды Абдулрашиду Садулаеву — к сожалению, он не получил шенген и не смог здесь побороться, хотя на этот чемпионат мира он настраивался как на Олимпиаду. Режимил, тренировался, пахал больше всех. Я убежден, что Рашид по-прежнему мотивирован, и он обязательно своей цели добьется», — сказал Заур Угуев в интервью сайту WRESTRUS.RU, спустившись с высшей ступени пьедестала.
Отвечая на вопрос об особенностях своей третьей победы на чемпионатах мира, Заур сказал, что он давно не побеждал этом турнире. Более того, до этого дня он никогда не побеждал на чемпионатах Европы. «В этом году все получилось. Если убрать за скобки олимпийский год, его не сравнить ни с чем, то это лучший год в моей жизни», — поделился своими эмоциями чемпион.
Оценивая свое выступление в Загребе, Угуев отметил, что полностью ошибок избежать не удалось, но они были минимальными.
Оценивая свои перспективы вернуться в весовую категорию до 57 кг к летним Олимпийским играм 2028 года, Угуев выразил уверенность, что до Олимпиады еще время есть и пока он об этом не думает, просто продолжает бороться в своем текущем весе, а дальше будет видно.
Отвечая на вопрос, были ли именно у него проблемы со въездом в Хорватию, помня ситуацию с Садулаевым, Угуев сказал: «Мне и визу одобрили заблаговременно, и границу прошел быстро и спокойно. А проблемы возникли у тех, кто прилетел второй партией. Тем не менее ребята вышли, поборолись, а такие трудности команду только закаляют».
Чемпионат мира в Загребе проходит с 13 по 21 сентября, и все мы с нетерпением ожидаем новых побед наших спортсменов.