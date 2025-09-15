Прославленный российский борец Заур Угуев стал трехкратным чемпионом мира

«Прошло шесть лет с тех пор, как я побеждал на чемпионате мира в Казахстане, и сегодня очень счастливый день для меня, — сказал Заур Угуев. — Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить тренерский штаб сборной России, моего личного тренера и всех причастных к этой золотой медали. А посвятить победу я хочу капитану нашей команды Абдулрашиду Садулаеву — к сожалению, он не получил шенген и не смог здесь побороться, хотя на этот чемпионат мира он настраивался как на Олимпиаду. Режимил, тренировался, пахал больше всех. Я убежден, что Рашид по-прежнему мотивирован, и он обязательно своей цели добьется», — сказал Заур Угуев в интервью сайту WRESTRUS.RU, спустившись с высшей ступени пьедестала.