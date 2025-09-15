В Севастополе отмeтили Международный день распространения грамотности

Также навигаторы Детства пригласили семьи обучающихся принять участие в диктанте «Семейная строка» и организовали акцию «Страницы вне времени», в которой каждый поделился любимыми книгами. Кроме того, в совместном формате с Российским обществом «Знание» советники директоров по воспитанию провели викторину «Русский язык — не просто язык!» об интересных фактах русского языка, его диалектах, мифах и культурном богатстве.