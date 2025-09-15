В Севастополе отмeтили Международный день распространения грамотности

Советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями провели для севастопольских школьников и студентов мероприятия 8 сентября в Международный день распространения грамотности по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в департаменте образования и науки города.
Например, навигаторы детства Севастополя организовали каллиграфический марафон, где участники попрактиковались в чистописании, и квест «Лингвистическое путешествие» с вопросами об орфографии, пунктуации и культуре речи. Обучающиеся пополнили словарный запас в рамках мероприятия «От А до Я», а также выполнили грамматические упражнения на скорость в мероприятии «Слово в темпе».
Также навигаторы Детства пригласили семьи обучающихся принять участие в диктанте «Семейная строка» и организовали акцию «Страницы вне времени», в которой каждый поделился любимыми книгами. Кроме того, в совместном формате с Российским обществом «Знание» советники директоров по воспитанию провели викторину «Русский язык — не просто язык!» об интересных фактах русского языка, его диалектах, мифах и культурном богатстве.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.