В Грузии арестовали главного героя фильма Netflix «Аферист из Tinder»

В Грузии сообщили о задержании Саймона Леваева — главного героя фильма Netflix «Аферист из Tinder». Мошенник обманул девушек на $10 млн и свободно путешествовал по миру. Жертвы Леваева признавались, что он обладает «магнетизмом» и «относится к такому типажу мужчин, которых хочется спасать».
В грузинском аэропорту Батуми арестовали главного героя документального фильма Netflix «Аферист из Tinder» — 35-летнего гражданина Израиля Саймона Леваева, передает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на МВД Грузии.
Мужчина находился в международном розыске и был арестован по ордеру Интерпола. Адвокат афериста в беседе с The Jerusalim Post заявил, что причины задержания до сих пор неизвестны. По словам юриста, Леваев свободно путешествовал по миру.
Аферист знакомился с женщинами через приложение Tinder, представлялся «богатым наследником, работающим в опасном алмазном бизнесе, и начинал отношения на расстоянии», пишет Esquire.
«Все это время он “путешествовал по работе” и жил на широкую ногу за счет своей предыдущей жертвы. После того, как он встречался с одной женщиной некоторое время, он объяснял, что находится в опасности, отправлял видео, на которых его “телохранитель” истекает кровью, и говорил своей девушке, что ему нужно использовать кредитную карту на чужое имя, чтобы его нельзя было отследить», — говорится в публикации.
В итоге девушки отправляли ему кредитные карты и даже привозили чемоданы с наличными. По данным The Times of Israel, только с 2017 по 2019 год Леваев мог похитить около $10 млн.
В 2015 году мошенника приговорили к трем годам тюрьмы в Финляндии. В 2019 году Леваева задержали в Греции с поддельным паспортом, а затем экстрадировали в Израиль, где лишили свободы на 15 месяцев. Однако спустя пять месяцев его освободили на фоне пандемии коронавируса.
«Хочется спасать».
В 2022 году Netflix выпустил о Леваеве документальный фильм, основанный на рассказах его жертв. Норвежка Сесиль Фелльхой, обманутая аферистом, рассказала, что он «относится к такому типажу мужчин, которых хочется спасать».
«Он обладал каким-то магнетизмом. В этом парне было что-то особенное», — поделилась она.
Другая «возлюбленная» Леваева Айлин Шарлотт отметила, что «он был очень заботливым, обходительным и щедрым». Но впоследствии выяснилось, что параллельно с ней аферист встречался с Фелльхой и переписывался с другими девушками.
«У нас были серьезные отношения, мы встречались больше года. Он тоже звал меня на первое свидание в пятизвездочный отель, тоже путешествовал со мной по миру. Я очень его любила, мы планировали завести семью Я была в шоке от того, что он так поступил со мной», — сказала Шарлотт.
После выхода фильма компания Tinder запретила мошеннику пользоваться своим приложением.
Сигнал к доверию.
История Леваева — это хрестоматийный пример эксплуатации когнитивных искажений через механизмы социального инжиниринга, рассказала психолог, КПТ-терапевт Алена Шаповалова.
«Мошенник не действует вслепую. Он выбирает успешных, но, возможно, эмоционально одиноких или переживающих период нестабильности женщин. Интенсивные ухаживания, создание иллюзии идеального партнера вызывают выброс гормона окситоцина и дофамина, формируя химическую зависимость от общения. Критическое мышление отключается эмоциями», — отметила она.
Кроме того, яркий образ «богатого наследника» перевешивает рациональные доводы. Шаповала обратила внимание на то, что приписанный высокий статус «служит автоматическим сигналом к доверию, минуя проверку».
Затем постепенно вводятся финансовые «проблемы», но сначала мелкие просьбы, которые легко выполнить, создавая прецедент.
«После первых вложений жертве психологически сложнее остановиться, чтобы не признать свои предыдущие решения ошибочными», — сказала психолог.
По ее словам, внезапность «проблем» и акцент на срочность не оставляют времени на анализ.
«Аферист не обманывает интеллект — он манипулирует биохимией мозга и эксплуатирует системные сбои в обработке информации, присущие каждому человеку в состоянии эмоциональной вовлеченности», — добавила Шаповалова.