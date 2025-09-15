В Грузии арестовали главного героя фильма Netflix «Аферист из Tinder»

«Все это время он “путешествовал по работе” и жил на широкую ногу за счет своей предыдущей жертвы. После того, как он встречался с одной женщиной некоторое время, он объяснял, что находится в опасности, отправлял видео, на которых его “телохранитель” истекает кровью, и говорил своей девушке, что ему нужно использовать кредитную карту на чужое имя, чтобы его нельзя было отследить», — говорится в публикации.