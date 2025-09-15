В Балашихе прошел экологический фестиваль «Беги, твори, сохраняй природу!»

Возле Алексеевских прудов в подмосковной Балашихе состоялся экологический фестиваль «Беги, твори, сохраняй природу!», организованный при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Мероприятие в парке «Лосиный остров» объединило чиновников, спортсменов и жителей для уборки территории и экопросвещения. Участники совместили массовую пробежку с уборкой мусора, мастер-классами по созданию скворечников и сдачей вторсырья. Работали мобильная эколаборатория и экомобиль, принимавший пластик, макулатуру и батарейки.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.