История белорусского государства в балетных номерах. Чем удивляли минчан накануне Дня народного единства

«Основная мысль так или иначе связана с тем, что нас объединяет. Как же сделать нашу страну еще сильнее, независимее, чтобы молодежь более уверенно смотрела в завтрашний день? В ключевых точках мы опираемся на историю. Но впереди еще есть и цели нашего общества, молодого государства, которые были поставлены нашим лидером. Цели формировались неспроста: нужно было остановить самые негативные процессы, которые были в обществе, сложились в экономике. А затем цели были направлены на создание и усиление страны. Благодаря этому мы живем и планируем наше будущее», — отметил Артем Цуран.