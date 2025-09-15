История белорусского государства в балетных номерах. Чем удивляли минчан накануне Дня народного единства

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В преддверии Дня народного единства в Минском городском дворце культуры прошло торжественное собрание «Время наших побед», передает корреспондент БЕЛТА.
Зрители масштабной концертной программой могли увидеть выступления студии балета с номерами, посвященными Франциску Скорине, воссоединению Беларуси, Великой Отечественной войне и современности.
Зампредседателя Мингорисполкома Андрей Стригельский рассказал о значении праздника и также поделился тем, что сегодня подготовили для гостей собрания: «Праздник еще раз говорит о том, что белорусы должны быть едины в устремлениях сделать страну лучше, еще более узнаваемой и крепкой на международной арене. Торжественное собрание и праздничный концерт — городские мероприятия, которые объединяют актив города. Хотим в творческих номерах показать историю становления белорусской государственности».
Председатель Мингорсовета Артем Цуран в своем выступлении рассказал, что в преддверии праздника на площадках, в медийном пространстве часто рассуждают о государственности, идентичности.
«Основная мысль так или иначе связана с тем, что нас объединяет. Как же сделать нашу страну еще сильнее, независимее, чтобы молодежь более уверенно смотрела в завтрашний день? В ключевых точках мы опираемся на историю. Но впереди еще есть и цели нашего общества, молодого государства, которые были поставлены нашим лидером. Цели формировались неспроста: нужно было остановить самые негативные процессы, которые были в обществе, сложились в экономике. А затем цели были направлены на создание и усиление страны. Благодаря этому мы живем и планируем наше будущее», — отметил Артем Цуран.
На территории Беларуси происходило много событий — находилась она не только на пересечении торговых, но и военных путей. Людям приходилось защищать свою Родину. По мнению председателя Мингорисполкома Владимира Кухарева, именно эти трудности и сформировали несгибаемый менталитет и чувство независимости.
«В 1939 году после объединения наступил новый прилив, вдохновение. Все понимали, что надо дальше строить свое будущее, которое, к сожалению, было прервано Великой Отечественной войной. Казалось бы, невозможно вернуть и отстроить Минск. Звучали предложения перенести столицу и построить новый город, словно эти руины поднять невозможно. Но народ сказал — можно, это наш город и наша страна, мы сделаем все краше и лучше. В кратчайшие сроки строились фабрики, заводы, предприятия, которые давали жизнь городу, а с ними больницы, школы и детские сады», — отметил Владимир Кухарев. -0-
Фото Николая Петрова.